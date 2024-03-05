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«Вообще все мимо кассы спел»,- сын Тины Канделаки оказался одним из первых номинантов на вылет на «Новой Фабрике звезд»

«Вообще все мимо кассы спел»,- сын Тины Канделаки оказался одним из первых номинантов на вылет на «Новой Фабрике звезд»

Сын Тины Канделаки стал участником проекта «Новая Фабрика звезд» на ТНТ. Наследник директора телеканала оказался в команде Сергея Шнурова, который решил взять его в самый последний момент.

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