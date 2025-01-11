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Царьград

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Хазин объяснил, почему Трампу придётся уговаривать Путина помочь

Хазин объяснил, почему Трампу придётся уговаривать Путина помочь

Дональд Трамп прекрасно понимает опасность сложившейся ситуации, поэтому ему очень хочется договориться с Владимиром Путиным.

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