Церковь превратили в «опорник»: появились подробности освобождения Казачьей Локни

Появились подробности освобождения села Казачья Локня в Курском приграничье. Наши мотострелки осмотрели позиции, недавно оставленные ВСУ, и рассказали, как тяжело пришлось мирным жителям во время оккупации.
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