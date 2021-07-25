Тайная доктринаПолитикаЧто делают, если наводнение, в США, Германии и в Россииhttps://paypress Что делают, если наводнение, в США, Германии и в России Сначала посмотрим как у нас самих.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновГрани Агни Йоги 1964 г. 139. (Март 23). Йоги-отшельники знают, какую опасть имеет непосредственное окружение на человека. И зная, удалялись они в неприступные горы, где в пещерах отделяли они себя от воздействия обычных условий. Чтобы их избежать, недостаточно одного только умения сосредоточиваться на самом Высоком, так как воздействие идет через воздух, которым дышат, через эманации, которыми пропитаны стены домов и все вещи и даже вода и пища, через самую атмосферу, насыщенную мыслями, чувствами и эмоциями окружающих. Каждое соприкосновение оставляет след на ауре и в той или иной степени производит разрядку накапливаемой психической энергии. Плотно дыхание людей и заражено часто империлом и прочими производными тьмы. Всем, что от тьмы, пользуются темные, чтобы, в свою очередь, усилить это воздействие. Тьма внешняя, о которой Говорил Учитель, особенно сгущена в местах скопления людей. Вот почему в некоторых случаях уединение и изолированность абсолютно необходимы. Но иногда Учитель ставит в такое положение, когда внешнему окружению приходится противопоставлять силу духа, нейтрализуя ею атмосферу среды или даже целой местности или страны. Это, конечно, по плечу только Духам Высоким. Но и малый ученик в какой-то степени порой выполняет схожие функции. Целую округу может благодетельствовать светоносная мысль. О градостоянии и хотя бы одном праведнике легенда полна глубокого значения. Надо лишь понимать, что человек – это мощная батарея тончайших и сильных энергии, взаимодействующих со всем окружающим. Когда это взаимодействие или сотрудничество становится сознательным, огненная энергия получает мощный толчок к своему развитию и росту.Юрий Ильинов🗓 26.07.2021 Карта дня - 6 кубков День отличный, вы будете получать удовольствие от проделанной работы. Вернитесь к тем делам, которые откладывали, вы все успеете и добьётесь успеха. Проявите сегодня заботу и поддержку тем людям, которые нуждаются. Благодарю за лайки ♥️ 👍🏿 !!!Юрий Ильинов5 коротких фактов о том, как Испания завоевывала Новый Свет. 1️⃣ Коренное население Испании в 1492 году – 6-7 млн человек. Коренное население Америк в 1492 году – 75-100 млн человек. 2️⃣ От болезней, завезенных европейцами, вымерло около 80% коренного населения Америк. Коренное население острова Эспаньола (сегодня – Гаити и Доминикана) в 1492 году – около 1 млн человек. В 1500 году – 500 человек. 3️⃣ Количество испанцев, эмигрировавших в Новый Свет с 1500 по 1650 год – 450 тыс. 4️⃣ Испания вывезла из Нового Света с 1500 по 1650 год: 181 тонну золота и 16,000 тонн серебра. Их стоимость в современных деньгах – 4 и 7 млрд. долларов соответственно. 5️⃣ У отряда Кортеса, покорившего империю ацтеков, было 13 ружей.Комментировать
Свежие комментарии