Передача Малкина не спасла «Питтсбург» от четвертого поражения кряду

«Питтсбург» на выезде уступил «Оттаве», это шестое поражение команды в последних семи матчах. В ночь на 13 марта в Оттаве завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Питтсбург Пингвинз».