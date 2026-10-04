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Костин — о буллитах перед матчами КХЛ: «Они уместны после игры. Такая вишенка на торте»

Костин — о буллитах перед матчами КХЛ: «Они уместны после игры. Такая вишенка на торте»

Нападающий ЦСКА Клим Костин оценил возможное введение буллитной серии перед матчами КХЛ.Нападающий ЦСКА Клим Костин оценил возможное введение буллитной серии перед матчами КХЛ.

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