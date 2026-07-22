Два тульских завода платят сотрудникам, которые ездят на работу на велосипеде

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев на встрече с сельскими старостами, которая проходит сегодня, 22 июля, упомянул нововведение, касающееся премирования работников, которые добираются на работу на велосипеде.
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