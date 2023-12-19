Певец Алексей Гоман выбыл из шоу "Суперстар" по решению Лолиты Милявской

Певец Алексей Гоман покинул шоу "Суперстар" после выступления с песней "Алешкина любовь". В рамках программы все судьи поставили ему максимальный балл за исключением критика Сергея Соседова, который негативно оценил выбор песни.
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