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Певец Алексей Гоман выбыл из шоу "Суперстар" по решению Лолиты Милявской

Певец Алексей Гоман выбыл из шоу "Суперстар" по решению Лолиты Милявской

Певец Алексей Гоман покинул шоу "Суперстар" после выступления с песней "Алешкина любовь". В рамках программы все судьи поставили ему максимальный балл за исключением критика Сергея Соседова, который негативно оценил выбор песни.

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