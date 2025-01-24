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Татар-информ

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Продажи спиртного в России выросли вслед за зарплатами среднего класса — Дробиз

Рост продаж ликеро-водочных изделий (ЛВИ) в России по итогам 2024 года связан с появлением в стране нового среднего класса в последние пару лет, сказал «Татар-информу» директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.

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