Как в Шуе удалось справиться с чумой: осень 1654 года

В XVII веке люди не знали природы чумы. Её объясняли Божьим гневом, «моровым поветрием», испорченным воздухом, «дурными ветрами».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Историк Николай Г...
- 60 лет назад тела...
- 60 лет назад тела...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым