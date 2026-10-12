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Как в Шуе удалось справиться с чумой: осень 1654 года

Как в Шуе удалось справиться с чумой: осень 1654 года

В XVII веке люди не знали природы чумы. Её объясняли Божьим гневом, «моровым поветрием», испорченным воздухом, «дурными ветрами».

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