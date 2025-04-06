Потомок Екатерины II Калагеорги решил заняться бизнесом в Петербурге

Прямой потомок императрицы Екатерины II и князя Григория Потёмкина Андрей Калагеорги решил заняться в Санкт-Петербурге бизнесом, связанным с искусством, говорится в соответствующих регистрационных документах.
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