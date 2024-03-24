Москва: теракт в «Крокус сити холле»

Вооруженные люди ворвались в концертный зал «Крокус сити» и начали стрельбу по собравшимся на концерт группы «Пикник» зрителямВячеслав Прокофьев/ТАСС Стихийный мемориал у "Крокус сити холла"читайте на monocle.
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