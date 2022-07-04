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В Краснодаре временно изменится маршрут трамваев №5 и 8

В Краснодаре временно изменится маршрут трамваев №5 и 8

Схема движения изменится на период с 4 по 7 июля после 22:30 часов. Последний трамвай № 8 последует от остановки «Хладокомбинат» в сторону улицы Петра Метальникова по улице Садовой, а не привычной Коммунаров.

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