В Минобороны Чехии прокомментировали взрыв на полигоне Либава

Министерство обороны Чехии отрицает диверсию после взрыва боеприпасов на полигоне в Либаве. Глава минобороны Яна Чернохова заявила, что первоначальные выводы свидетельствуют о том, что взрыв не связан с деятельностью иностранных государств или диверсионной деятельностью.