A North Carolina Education Lottery player said he might not have won a $250,000 Powerball prize if not for some advice from his wife.
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