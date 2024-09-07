Во всех районах Петербурга снова открылись избирательные участки

Люди идут голосовать. В Санкт-Петербурге в 8:00 открылись все избирательные участки. В городе продолжается голосование на выборах губернатора, довыборах в Законодательное собрание (ЗакС), а также выборах муниципальных депутатов, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
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