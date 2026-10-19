32 года назад, 17 октября 1994 года, в здании редакции «Московского комсомольца» от взрыва бомбы, заложенной в дипломат, погиб военный корреспондент Дмитрий Холодов .
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