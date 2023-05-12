Культуромания

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На ярмарке TEFAF покажут считавшиеся утерянными фрески из Эмпайр-стейт-билдинг

На ярмарке TEFAF покажут считавшиеся утерянными фрески из Эмпайр-стейт-билдинг

С 12 по 16 мая в Нью-Йорке пройдет ежегодная ярмарка искусства, антиквариата и дизайна TEFAF. На ней представят пару фресок в стиле ар-деко, которые когда-то украшали собой интерьеры Эмпайр-стейт-билдинг, а впоследствии считались утраченными.

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