На ярмарке TEFAF покажут считавшиеся утерянными фрески из Эмпайр-стейт-билдинг

С 12 по 16 мая в Нью-Йорке пройдет ежегодная ярмарка искусства, антиквариата и дизайна TEFAF. На ней представят пару фресок в стиле ар-деко, которые когда-то украшали собой интерьеры Эмпайр-стейт-билдинг, а впоследствии считались утраченными.