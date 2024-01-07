Business FM
MainЛЕНТАФИНАНСЫПОЛИТИКАОБЩЕСТВОПРАВОАВТОНЕДВИЖИМОСТЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Business FM

65 818 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    трепло, читай заголовок: .....на руках у населения оказалось на 2 трлн рублей больше... а толстосумы деньги на руках ...Деньги уходят в н...
  • Nikolay Zakharov
    Не надо крупных чиновников,олигархов и депутатов приравнивать к простым людям,которые не только перебиваются от зарпл...Деньги уходят в н...
  • Валерий Василенко
    Все эти релоканты - люди без родины, предадут в любую минуту.Пора домой! В 202...

Скандал в США: министр обороны три дня провел в реанимации и не сообщил об этом начальству

Скандал в США: министр обороны три дня провел в реанимации и не сообщил об этом начальству

Глава Пентагона Ллойд Остин с первого января провел несколько дней в реанимации из-за осложнений после какой-то плановой операции, а в Белом доме ничего об этом не зналиВ начале этой недели глава Пентагона Ллойд Остин был госпитализирован, как пишут СМИ, для плановой процедуры.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх