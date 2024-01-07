Скандал в США: министр обороны три дня провел в реанимации и не сообщил об этом начальству

Глава Пентагона Ллойд Остин с первого января провел несколько дней в реанимации из-за осложнений после какой-то плановой операции, а в Белом доме ничего об этом не зналиВ начале этой недели глава Пентагона Ллойд Остин был госпитализирован, как пишут СМИ, для плановой процедуры.