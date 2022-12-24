Газета «Культура»

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Философы о философах: журнал Никиты Михалкова «Свой» выпустил новую книгу

Философы о философах: журнал Никиты Михалкова «Свой» выпустил новую книгу

Издательство «Родина» начало выпуск книжной серии «Никита Михалков и Свой представляют», где первой новинкой стал уникальный сборник «Философы о философах».

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