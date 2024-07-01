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Военное обозрение

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Головной боевой ледокол «Иван Папанин» проекта 23550 вышел на заводские ходовые испытания

Головной боевой ледокол «Иван Папанин» проекта 23550 вышел на заводские ходовые испытания

Ледокол предназначен для Северного флота, он войдет в состав Кольской флотилии разнородных сил.

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