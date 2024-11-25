Brabus показал «персиковые» Range Rover и Porsche

Компания Brabus представила новую линейку тюнинга под названием Peetch. Дебютными моделями «персикового» тюнинга стали Brabus 600 Peetch и 900 Peetch, основанные на Range Rover и Porsche 911 Turbo S соответственно.
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