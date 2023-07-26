Путин: Россия продолжит содействовать странам Африки в укреплении суверенитета

Сегодня Африка все увереннее заявляет о себе как один из полюсов формирующегося многополярного мира. В африканских государствах набирают силу позитивные изменения в производстве, сельском хозяйстве, топливно-экономическом комплексе и других сферах.
Сегодня Африка все увереннее заявляет о себе как один из полюсов формирующегося многополярного мира. В африканских государствах набирают силу позитивные изменения в производстве, сельском хозяйстве, топливно-экономическом комплексе и других сферах.
Свежие комментарии