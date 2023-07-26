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Путин: Россия продолжит содействовать странам Африки в укреплении суверенитета

Путин: Россия продолжит содействовать странам Африки в укреплении суверенитета

Сегодня Африка все увереннее заявляет о себе как один из полюсов формирующегося многополярного мира. В африканских государствах набирают силу позитивные изменения в производстве, сельском хозяйстве, топливно-экономическом комплексе и других сферах.

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