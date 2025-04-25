Все средства под рукой: бабушкины секреты, чем можно быстро вывести муравьев на даче Ольга БезродняяНаши бабушки, не имея доступа к современной химии, разработали целый арсенал средств для борьбы с муравьями на даче, их секрет в том, что все необходимое находится под рукой.