Арестованы счета на сумму 42 млн рублей экс-замминистра энергетики Нидзельского

Бывший заместитель министра энергетики Петр Нидзельский был обвинен в особо крупном мошенничестве и суд наложил обеспечительные меры на банковские счета в различной валюте на общую сумму около 42 млн рублей.
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