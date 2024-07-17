Основатель "Грузиской мечты" назвал цель партии

Цель правящей партии "Грузинская мечта" – предотвратить в стране повторения украинского сценария, который принесет еще более худшие результаты, нежели на Украине, заявил основатель и почетный председатель политической структуры, экс-премьер Бидзина Иванишвили.
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