Путин призвал контролировать возвращение зарубежного бизнеса в Россию

МОСКВА, 21 февраля, ФедералПресс. Российский президент Владимир Путин призвал подходить с осторожностью к вопросу возвращения в нашу страну иностранных компаний, чтобы сохранить достигнутый экономический потенциал.
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