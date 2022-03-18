Петр Ян принал О’Мэлли в качестве секунданта: «Одно место занято Сахарным Шоном»

Временный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян принял предложение Шона О’Мэлли, высказавшего желание стать угловым россиянина.

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