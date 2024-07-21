10 признаков, что вы обижены, но даже не подозреваете об этом

Иногда в отношениях с человеком что-то не так, хотя ссор и конфликтов у вас с ним не было. Важно вовремя осознать, что мешает получать удовольствие от общения с коллегой, другом, партнером, родственником.
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