Модернизированный комплекс Javelin оказался недостаточно надежным

Global Look Press/Sgt. Liane Hatch/ZUMAPRESS.com Модернизированная пусковая установка американского противотанкового комплекса Javelin по итогам испытаний оказалась несоответствующей стандартам надежности для армии США.
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