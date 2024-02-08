Принц Уильям выступил с речью, в которой упомянул больного раком отца и перенёсшую операцию жену Кейт Миддлтон

Принц Уильям выступил с речью на гала-ужине в поддержку лондонской благотворительной организации "Воздушная скорая помощь" в Лондоне и упомянул своего больного раком отца, короля Карла III и жену Кейт Миддлтон, которая сейчас восстанавливается после операции на брюшной полости.