Watch: Nintendo Direct highlights 'Ocarina of Time' remake, 'Zelda' movie

Nintendo hosted a "Legend of Zelda" 40th anniversary Direct presentation featuring the "Ocarina of Time" remake, live-action movie and more.
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