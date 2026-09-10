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Царьград

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Церковный праздник 10 сентября: что можно и нельзя делать

Церковный праздник 10 сентября: что можно и нельзя делать

Анна и Савва 10 сентября: главные традиции, запреты и приметы дня.В четверг, 10 сентября, православные верующие отмечают сразу несколько памятных дат.

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