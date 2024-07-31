Смартфон для фотографий объектов с температурой «выше абсолютного ноля». Представлен защищённый Ulefone Armor 27T Pro

Компания Ulefone представила свой очередной «неубиваемый» смартфон Armor 27T Pro. Это тот самый аппарат, для которого компания говорит, что его камера способна обнаруживать тепловые сигналы с температурой выше абсолютного ноля.
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