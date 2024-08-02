Гернот Дёлльнер: Уитли — ценное дополнение к команде Audi

SauberЗаводская команда Audi, которая дебютирует в Формуле 1 в 2026 году, нашла нового руководителя — немецкий коллектив возглавит Джонатан Уитли, который сейчас занимает пост спортивного директора австрийского коллектива Red Bull Racing.
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