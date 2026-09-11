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Тем, кто в танке. Бодрые поздравления с Днем танкиста в стихах и прозе

Тем, кто в танке. Бодрые поздравления с Днем танкиста в стихах и прозе

Во второе воскресенье сентября Россия отмечает День танкиста. Праздник установлен в память о заслугах бронетанковых и механизированных войск и танкостроителей.

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