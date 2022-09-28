Горы мусора с берегов Сухого ручья выгребли школьники и студенты Уссурийска

В среду, 28 сентября, Уссурийск подключился к всероссийской экологической акции "Вода России". Главным ее участником стал коллектив школы-интерната № 29 ОАО "РЖД".
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