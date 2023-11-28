В Петербурге из-за снега рекомендуют оставаться на удаленке

Губернатор Петербурга Александр Беглов рекомендует предпринимателям и руководителям петербургских компаний перевести на удаленку сотрудников, чей функционал не требует обязательного присутствия на рабочем месте.
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