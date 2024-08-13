Кибератака нарушила трансляцию интервью Илона Маска с Дональдом Трампом

Социальная сеть X, принадлежащая Илону Маску, подверглась массированной DDoS-атаке, что приводит к задержкам в проведении запланированного интервью с кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом.
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