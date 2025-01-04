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Харлачеву грозит отставка или перевод в молодежку «Уфы». Команду может возглавить спортдиректор Тетрадзе

50-летнему специалисту поставят ультиматум: либо его уволят, либо приказом переведут в молодежную команду, сообщает «ФНЛ с Ильевым».

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