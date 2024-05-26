В России появится новый полноприводный Geely Atlas

В настоящее время на российском рынке представлена одна версия кроссовера Geely Atlas, которая комплектуется только передним приводом, но в текущем году производитель планирует начать продажи еще одной комплектации.
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