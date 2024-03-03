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Турецкие бизнесмены подадут в суд на американских дипломатов

Турецкие бизнесмены подадут в суд на американских дипломатов

Global Look Press/Maksim Konstantinov Несколько турецких бизнесменов планируют подать судебные иски против американских дипломатов, угрожающим им санкциями за торговлю с Россией, сообщает газета Aydınlık.

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