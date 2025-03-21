Таяние ледников назвали угрозой для 2 миллиардов: останутся без еды и воды

ООН предупредила, что таяние отступающих ледников угрожает снабжению продовольствием и водой 2 миллиардов человек по всему миру, а нынешние “беспрецедентные” темпы таяния будут иметь непредсказуемые последствия.
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