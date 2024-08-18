Сообщение о помощи солдат ВСУ жителям Курской области не подтвердилось

В соцсетях появилось видео, на котором солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) дает мальчику еду. В публикациях говорится, что украинские военные не бросают жителей Курской области, в отличие от российских властей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии