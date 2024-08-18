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Сообщение о помощи солдат ВСУ жителям Курской области не подтвердилось

Сообщение о помощи солдат ВСУ жителям Курской области не подтвердилось

В соцсетях появилось видео, на котором солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) дает мальчику еду. В публикациях говорится, что украинские военные не бросают жителей Курской области, в отличие от российских властей.

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