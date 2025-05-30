Помог вдове экс-премьера Японии попасть в театр – Путин одолжил Акиэ Абэ свой Aurus Евгения КомароваВ ходе визита в Мокву Акиэ Абэ, вдовы экс-премьера Японии Синдзо Абэ, произошло привлекшее внимание прессы событие.
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