Захарова: ЕС распределяет военные заказы для террористических атак на РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выступила с заявлением, в котором обвинила Европейский союз в организации военных заказов, нацеленных на поддержку Вооруженных сил Украины.
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