Warhorse официально подтвердила перевод на русский язык в Kingdom Come: Deliverance 2 Вслед ...

Warhorse официально подтвердила перевод на русский язык в Kingdom Come: Deliverance 2Вслед за неразберихой вскоре после анонса чешская Warhorse Studios официально прояснила статус русской локализации в средневековом ролевом экшене Kingdom Come: Deliverance 2.
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