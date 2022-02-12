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Российский адмирал оценил инцидент с американской подлодкой возле Курил

Заход атомной подводной лодки ВМС США типа «Вирджиния» в российские территориальные воды является серьезным военным инцидентом, заявил экс-начальник главного штаба Военно-морского флота России Виктор Кравченко 13 февраля агентству «Интерфакс».

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