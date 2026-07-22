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"Ундервуд" выступит в Петербурге

"Ундервуд" выступит в Петербурге

Тёплый вечер, хорошая компания и любимая музыка – что ещё нужно для счастья? Будем играть все главные хиты и, конечно, песни из альбома "1000 лун" – уверены, что они уже тоже прочно поселились в ваших плейлистах.

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