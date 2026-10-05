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Трамп перепутал Индию с Бразилией в посте о выборах в Truth Social

Трамп перепутал Индию с Бразилией в посте о выборах в Truth Social

Президент США Дональд Трамп перепутал Бразилию с Индией, написав в соцсети Truth Social, что «в первом туре индийских президентских выборов проголосовали 125 миллионов человек».

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